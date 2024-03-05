Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, когда нападёт фитофтора на перец?
В Евросоюзе объявили о победе над интернет-гигантами
Почему сочетание яиц с рисом не лучший выбор для вашей пищеварительной системы
Назван инструмент, чтобы отмыть чугунную батарею
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, невзирая на утечку
Эмир Кустурица поставил журналистку в неловкое положение
МИД РФ: немецким журналистам придется покинуть Россию, если в ФРГ тронут отечественные СМИ
Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом: готовится 3 минуты
Испанскую туристку подвергли групповому изнасилованию в Индии на глазах своего супруга
Несколько способов повышения вашей выносливости: для тех, кто много трудится

Как повысить выносливость организма

1:35
Спорт

Физическая выносливость полезна при реабилитации после травмы, работе в саду, работе на стройке, соревнованиях по теннису, плавании или марафонском беге. Есть несколько приемов, которые помогут вам развить мышечную выносливость.

Как повысить выносливость организма
Фото: flickr.com by MCSN Kole E. Carpenter/U.S. Navy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Развивайте силу и выносливость вместе. Обычно в тренажерном зале вы делаете меньше повторений с тяжелыми весами для наращивания силы и больше повторений с легкими весами для наращивания выносливости. Выполнение обоих условий в одном упражнении позволяет одновременно наращивать мышечную силу и выносливость.

Исправьте мышечный дисбаланс. При силовых тренировках вы можете уделять одной группе мышц больше внимания, чем другой. Если одни части вашего тела сильнее других, этот дисбаланс заставляет ваше тело работать неэффективно. Такая неэффективность не только снижает вашу мышечную выносливость, но и повышает риск получения травм.

Сосредоточьтесь на упражнениях с полным диапазоном движений. Упражнения, в которых задействован весь диапазон ваших движений, позволяют проработать всю мышцу, а также улучшить вашу гибкость. Гибкость важна не только для предотвращения травм, но и может помочь вам развить мышечную выносливость, побуждая ваши мышцы работать более эффективно.

Постепенно увеличивайте количество подходов и повторений. Если вы продолжаете выполнять одни и те же упражнения с тем же уровнем сопротивления в течение длительного периода времени, в конечном итоге вы не получите никакой пользы от упражнений.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
За год средний срок ипотеки вырос до 27 лет
Как выбрать правильный оттенок консилера: советы от визажистов
Как вырастить крупную свёклу на дачном участке
Движение на Крымском мосту восстановлено
На 1 миллион рублей мошенники обманули актрису Евгению Павлин
Рейтинг самых популярных автомобилей мира: Toyota Corolla, Ford F-Series и Volkswagen Golf лидируют
Такер Карлсон заявил, что США скоро развалятся как Римская Империя
Как питание влияет на эмоциональное состояние: 9 продуктов против стресса и тревоги
НАСА признала проблемы с боковым люком лунного корабля Orion
Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников