Несколько способов повышения вашей выносливости: для тех, кто много трудится

Как повысить выносливость организма

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Физическая выносливость полезна при реабилитации после травмы, работе в саду, работе на стройке, соревнованиях по теннису, плавании или марафонском беге. Есть несколько приемов, которые помогут вам развить мышечную выносливость.

Фото: flickr.com by MCSN Kole E. Carpenter/U.S. Navy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Развивайте силу и выносливость вместе. Обычно в тренажерном зале вы делаете меньше повторений с тяжелыми весами для наращивания силы и больше повторений с легкими весами для наращивания выносливости. Выполнение обоих условий в одном упражнении позволяет одновременно наращивать мышечную силу и выносливость.

Исправьте мышечный дисбаланс. При силовых тренировках вы можете уделять одной группе мышц больше внимания, чем другой. Если одни части вашего тела сильнее других, этот дисбаланс заставляет ваше тело работать неэффективно. Такая неэффективность не только снижает вашу мышечную выносливость, но и повышает риск получения травм.

Сосредоточьтесь на упражнениях с полным диапазоном движений. Упражнения, в которых задействован весь диапазон ваших движений, позволяют проработать всю мышцу, а также улучшить вашу гибкость. Гибкость важна не только для предотвращения травм, но и может помочь вам развить мышечную выносливость, побуждая ваши мышцы работать более эффективно.

Постепенно увеличивайте количество подходов и повторений. Если вы продолжаете выполнять одни и те же упражнения с тем же уровнем сопротивления в течение длительного периода времени, в конечном итоге вы не получите никакой пользы от упражнений.