Тренер Игнатьев рассказал, у кого есть все шансы побороться за выживание в РПЛ в 2024 году

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил уверенность в том, что футбольная команда "Балтика" из Калининграда имеет все шансы не только бороться, но и выжить в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне.
По мнению Игнатьева, осенью команда Сергея Игнашевича проходила адаптацию к условиям элитного дивизиона, после перехода из Первой лиги.
Игнатьев подчеркнул, что ему нравилась игра "Балтики" в первой половине сезона, и считает, что команда является недооценённой, занимая не то место в турнирной таблице, которое должна занимать.
Он утверждает, что основные проблемы "Балтики" не связаны с игровым качеством, а скорее с процессом адаптации к более высокому уровню соперников в РПЛ. Игроки изучали противников, но затем осознали, что могут дать отпор и показать себя с лучшей стороны.
"Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в Премьер-лиге нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол", — заявил Игнатьев, слова которого приводит Газета.Ru.
На данный момент, после 18 туров РПЛ, "Балтика" занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками. Положение в нижней части таблицы заставляет команду бороться за выживание в лиге, но оптимистичные слова Игнатьева могут поднять настроение игрокам и болельщикам, показывая, что у "Балтики" есть потенциал для улучшения результатов в дальнейшем.
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