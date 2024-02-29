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Футболист Масалитин назвал главный матч в РПЛ предстоящей весной

Экс-форвард ЦСКА Масалитин считает, что главным матчем весны в РПЛ станет встреча "Зенита" и "Краснодара"

1:19
Спорт

Бывший футболист "Спартака" Валерий Масалитин предсказал, что одним из ключевых матчей в весенней части Российской премьер-лиги будет противостояние между "Краснодаром" и "Зенитом".

Экс-форвард ЦСКА Масалитин считает, что главным матчем весны в РПЛ станет встреча "Зенита" и "Краснодара"
Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Масалитин уверен, что именно этот матч будет иметь большое значение в гонке за чемпионство. Он отметил, что победа "Краснодара" в этом противостоянии, особенно на своем поле, можно рассматривать как шаг к высшей награде.

"Думаю, что все же главным матчем будет игра "Краснодар" — "Зенит". Если "Краснодар" выиграет, то естественно, что их шансы в борьбе за чемпионство резко повысятся, тем более, что они играют дома", — заявил Масатилин, слова которого приводит Газета.Ru.

На данный момент, после 18 туров, "Спартак" занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидером является "Краснодар" с 38 очками перед зимней паузой, а "Зенит" занимает второе место, уступая лидеру всего на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с 32 очками.

Первая официальная игра "Спартака" в 2024 году пройдет против "Зенита" в Санкт-Петербурге 2 марта. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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