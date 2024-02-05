Футболист Коваленко рассказал, как тяжело ему было при переходе в "Зенит": "На первых тренировках я умирал"

Игрок "Зенита" Коваленко признался, что на первых тренировках клуба он "умирал"

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник клуба "Зенит" Александр Коваленко поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при переходе в петербургскую команду из "Крыльев Советов".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Футболист признался, что начал свою карьеру в "Зените" в не самой лучшей форме. В последние месяцы предыдущего сезона он не смог играть из-за травмы, а повреждение голеностопа оказалось более серьёзным, чем предполагалось.

В результате этого перерыва Коваленко немного прибавил в весе, из-за чего тренироваться было ещё тяжелее. Спортсмен осознавал, что будет сложно в "Зените", но реальность оказалась еще тяжелее ожидаемого.

В первые тренировки он приходил на изнеможении, в товарищеских матчах у него ничего не получалось. Коваленко также отметил, что у него часто возникают проблемы с весом, так как он любит хорошо поесть, а его родители готовят очень вкусно.

"Понимал, что в "Зените" будет тяжело, но реальность оказалась намного хуже. На первых тренировках я умирал, в товарищеских матчах ничего не получалось. Лишний вес? У меня часто с ним проблемы. Люблю покушать, родители очень вкусно готовят", — сказал Коваленко, которого цитирует "Чемпионат".

20-летний Коваленко присоединился к "Зениту" летом прошлого года, подписав контракт до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 2,5 млн евро. В текущем сезоне Коваленко сыграл 11 матчей за команду Сергея Семака во всех соревнованиях и отметился одной результативной передачей.

"Зенит" завершил первую часть Российской Премьер-Лиги на втором месте, отставая на два очка от лидирующего "Краснодара".