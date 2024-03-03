Главный тренер "Торонто"Шелдон Киф: Это был удар в голову, который привёл к травме

Шелдон Киф, главный тренер "Торонто" высказался о травме игрока Ильи Любушкина, полученной во время игры против "Рейнджерс" (4:3 Б). Защитник пострадал от удара в голову от тафгая "синих рубашек" Мэтта Ремпе во время столкновения у борта.
"Ремпе разогнался перед ударом и оторвал оба конька ото льда. Это был удар в голову, который привёл к травме", — цитирует Кифа пресс-служба клуба.
Все произошло под конец второго периода. Россиянин был атакован у борта тафгаем-новичком Мэттом Ремпе. Рослый канадец набрав немалую скорость, в прыжке нанёс акцентированный удар в голову с нанесением Илье травмы. Судьи не сочли это нарушением правил, а Любушкин остался сидеть на скамейке запасных держась рукой за голову, а потом и вовсе ушёл в раздевалку и больше не вернулся на игру.
Так вышло, что Любушкин был травмирован в самой первой игре за "Торонто" после ухода из "Анахайма".
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