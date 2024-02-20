Алексей Воевода рассказал о сложностях, с которыми столкнулся российский бобслей

Олимпийский чемпион Воевода: сейчас бобслеем руководят люди, не имеющие к нему отношения

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многократный призёр Олимпийских игр и чемпион мира по бобслею Алексей Воевода высказал свое разочарование ситуацией, сложившейся в российском бобслее из-за отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Спортсмен отметил, что Федерацией бобслея и скелетона России управляют люди, не имеющие никакого отношения к этому виду спорта.

Воевода отметил, что с приходом Александра Зубкова на пост главы Федерации бобслея и скелетона России наблюдались сначала положительные изменения. В то время спортсмены активно соревновались, интерес к этим соревнованиям был сохранён, и была разнообразная международная программа.

Однако, после того как Зубков стал президентом Федерации, в России началась истерия с отменой спортивных мероприятий. Несмотря на то, что некоторые федерации смогли провести международные соревнования, Федерация бобслея и скелетона России упустила возможность провести чемпионат мира на трассе в Сочи.

"Уточню: тут нет конкретно вины Александра, в целом ситуация была не в нашу пользу. Важно было бороться, отстаивать, идти к президенту, к кому угодно. Бить по всем международным связям, но провести турнир. Все-таки это после Олимпийских игр самое титульное мероприятие", — сказал Воевода, слова которого приводит Газета.Ru.

Воевода добавил, что после ухода Зубкова из руководства федерации появились чиновники, которые не имеют ни идеологического, ни функционального, ни экономического понимания и опыта в бобслее и скелетоне.

По мнению олимпийского чемпиона, необходимо провести чистку в Федерации бобслея и скелетона, а также в других федерациях, чтобы виды спорта могли развиваться и процветать. Воевода уверен, что в руководстве федераций должны находиться профессиональные менеджеры, понимающие структуру спорта, в который они вовлечены.

Алексей Воевода призвал провести реформы в федерациях и организациях, отвечающих за развитие спорта. Бобслеист считает, что это необходимо для того, чтобы виды спорта имели возможность эффективно развиваться и привлекать новых спортсменов.