Латвия отстранила сборную России по бобслею от участия в Кубке мира

Организаторы этапа Кубка мира по бобслею в латвийском Сигулде не допустили сборную России к участию в соревнованиях. Турнир должен пройти с 21 по 22 ноября.

Причиной отстранения россиян стали три положительных теста на коронавирус в команде. По словам директора трассы Дайниса Дукурса, российская команда нарушила регламент по COVID-19.

Команда России проведёт несколько дней под карантином в Сигулде, после чего спортсмены смогут отправиться домой.