Организаторы этапа Кубка мира по бобслею в латвийском Сигулде не допустили сборную России к участию в соревнованиях. Турнир должен пройти с 21 по 22 ноября.
Причиной отстранения россиян стали три положительных теста на коронавирус в команде. По словам директора трассы Дайниса Дукурса, российская команда нарушила регламент по COVID-19.
Команда России проведёт несколько дней под карантином в Сигулде, после чего спортсмены смогут отправиться домой.
"Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолёте, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолёта, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы", — приводит ТАСС слова Дукурса.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.