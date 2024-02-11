"Жертва западного вранья": Лайшев высказался о решении по Валиевой

По словам бывшего руководителя московского Центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева, фигуристка Камила Валиева стала жертвой западного вранья. Такое мнение высказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Напоминаем, что на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) появилась мотивировочная часть дела спортсменки, которую дисквалифицировали на 4 года.
"Камила Валиева стала жертвой западного вранья. Они бога не видят, а мы ещё с ними должны что-то обсуждать. Нам с ними не о чем разговаривать, и мы будем их побеждать. И победим", — сказал Лайшев.
Эксперт считает, что Камила ни в чём не виновна и ещё покажет лучшие результаты.
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