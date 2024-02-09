Лучшее снаряжение для силовых тренировок: эти предметы подойдут для занятий в спортзале и вне его

Эти предметы помогут нарастить силу

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Сегодня существуют сотни средств для использования в тренажёрном зале и вне его, но какие из них действительно нужны для наращивания силы? Разнообразие может ввести в заблуждение. Это особенно актуально, если вы новичок в силовых тренировках. Мы составили наш список базовых принадлежностей для всех — от новичка до бойца выходного дня и элитного спортсмена, которые помогут вам в наращивании силы.

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Гантели

Гантели — один из самых универсальных элементов тренировочного оборудования и отличное место для начала, если вы новичок в поднятии тяжестей. В большинстве спортивных залов есть гантели весом от 1 до 100 фунтов, а в некоторых — до 200 фунтов. Гантели — отличное дополнение к вашему домашнему или офисному тренажерному залу, потому что они не занимают много места, но позволяют выполнять сотни тренировок.

Гири

Это ещё один отличный выбор для тренировок дома или в тренажёрном зале. Большинство классических движений, таких как махи и приседания, помогают вам одновременно наращивать силу и стабильность, поскольку вес меняется при движении. Вы можете улучшить общую силу своего тела, мощь и выносливость с помощью тренировок с гирями.

Штанга

Новичков могут напугать приседания и силовые стойки в тренажёрном зале, но штанги позволяют вам продвинуться дальше, чем вы можете при тренировках с одним весом тела, гантелями или гирей.

Тяжёлоатлетический пояс

Существуют два основных типа — зубчатые или рычажные. Пряжка с двойным зубцом обеспечивает надёжность крепления и позволяет легко затягивать или ослаблять его в зависимости от упражнения. Ремни для тяжёлой атлетики с рычагами идеально подходят для спортсменов, которые постоянно поднимают тяжести. Легко фиксирующийся рычаг остается на месте во время выполнения упражнений. Вы можете быстро сбросить давление одним нажатием рычага и снова зафиксироваться, когда будете готовы к следующему подходу.

Опора для хвата

Использование опоры для хвата может помочь увеличить нагрузку, которую могут выдерживать ваши руки во время подъёма, и улучшить общий хват при работе с тяжёлыми весами. Перчатки для поднятия тяжестей — отличный способ защитить руки от мозолей и трещин во время подъема. Ищите варианты без пальцев или с открытыми участками сетки для оптимальной воздухопроницаемости. Другие варианты включают ручные захваты, предназначенные для поддержания хвата при подтягивании, подтягивании мышц или комплексах со штангой, или мел, которые помогут вам обеспечить хват при любом подъеме даже во время самой тяжелой и потной тренировки

Пояс для погружения

Укрепляйте мышцы кора, груди, спины и трицепсы, безопасно добавляя вес к наклонам, подтягиваниям, подтягиваниям подбородка или приседаниям. Поясные ремни отлично подходят для занятий тяжёлой атлетикой, бодибилдингом, пауэрлифтингом или общей физической подготовкой и являются одним из лучших способов наращивания силы верхней части тела и мышечного тонуса. Вы можете легко добавить утяжелители или гири, чтобы усилить сопротивление при тренировках с собственным весом.

Массажный пистолет

Восстановление — это элемент наращивания силы, который часто упускают из виду. Максимально ускорьте восстановление между тренировками с помощью массажного пистолета. Это средство поможет уменьшить болезненность мышц, улучшить подвижность и усилить расслабление. В течение нескольких минут вы можете воздействовать на большую группу мышц, чтобы расслабить ткани, увеличить приток крови и временно облегчить боль.

Доступны тысячи товаров, которые воплотят ваши мечты о домашнем тренажерном зале в реальность. Вы должны учитывать свой бюджет, пространство и цели.

Тяжелоатлетический пояс. Нужен ли?