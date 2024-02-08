Баскетболиста из США Елена Делле Донн решила завершить карьеру

По словам спортивного обозревателя и инсайдере NBA для ESPN Рамоны Шелбёрн, баскетболиста из США, олимпийская чемпионка Елена Делле Донн решила завершить спортивную карьеру.
Она решила отказаться от подписания предложения от "Вашингтон Мистикс" сроком на один год.
После того, как Донн окончила колледж, она выставила свою кандидатуру на драфт WNBA 2013 года. Там её выбрали под общим вторым номером клубом "Чикаго Скай". В нём спортсменка участвовала в трёх полноценных сезонах. Оставалось несколько дней до окончания её контракта в межсезонье 2017 года, когда Донн была обменена в "Вашингтон Мистикс".
В американской команде спортсменка выиграла золото в летних Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро. Также она победила на чемпионате мира 2018 года, проходившем в Испании.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.