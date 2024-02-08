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Баскетболиста из США Елена Делле Донн решила завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Елена Делле Донн приняла решение о завершении карьеры

0:57
Спорт

По словам спортивного обозревателя и инсайдере NBA для ESPN Рамоны Шелбёрн, баскетболиста из США, олимпийская чемпионка Елена Делле Донн решила завершить спортивную карьеру.

Олимпийская чемпионка Елена Делле Донн приняла решение о завершении карьеры
Фото: Own work by Lorie Shaull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она решила отказаться от подписания предложения от "Вашингтон Мистикс" сроком на один год.

После того, как Донн окончила колледж, она выставила свою кандидатуру на драфт WNBA 2013 года. Там её выбрали под общим вторым номером клубом "Чикаго Скай". В нём спортсменка участвовала в трёх полноценных сезонах. Оставалось несколько дней до окончания её контракта в межсезонье 2017 года, когда Донн была обменена в "Вашингтон Мистикс".

В американской команде спортсменка выиграла золото в летних Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро. Также она победила на чемпионате мира 2018 года, проходившем в Испании.

The Best Of Elena Delle Donne (WNBA Finals 2019)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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