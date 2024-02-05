Экс-игрок ЦСКА Пономарев о деле Валиевой: в фигурном катании допинг зачем?

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что несолидно обвинять Валиеву в приёме допинга

1:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал свои мысли по поводу допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое рассматривалось в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению спортсмена, в этом деле существует множество противоречий. Пономарев заявил, что не может понять, как обвинения в употреблении допинга были доказаны. Он считает, что нужны серьёзные и убедительные доказательства, чтобы обвинить кого-либо.

Бывший футболист также сомневается в том, чтобы такая яркая и умная спортсменка, как Валиева, могла принимать запрещённые вещества. Он отмечает, что фигурное катание — это не тот вид спорта, где такие вещества могут принести хоть какую-нибудь пользу. Спортсмен выразил недоумение относительно логики принятия такого решения.

"Обвинять человека так, как это было сделано, несолидно. Как она, светлая и умная голова, может что-то принимать? Это в беге или лыжных гонках, где нужна выносливость, могут что-то употреблять, а в фигурном катании он зачем? Тем более, если после него теряешь ориентацию в пространстве?" — задал вопрос Пономарев, слова которого приводит Газета.Ru.

Пономарев подчеркнул важность чётких и обоснованных фактов, чтобы не обвинять спортсменов огульно и не подвергать их унизительной публичной оценке.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Валиеву на четыре года с декабря 2021 года, после обнаружения запрещенного вещества в ее крови. Несмотря на это, российская команда сохраняет свое третье место в командном турнире Олимпийских игр-2022 после решения Международного союза конькобежцев.