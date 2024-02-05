Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты дали рекомендации по замене ламп в фарах
Экономист Холод предупредил о скачке цен на гвоздики в России
В Авдеевке между двумя наступающими навстречу друг другу частями ВС РФ осталось пять улиц
Ученые обнаружили способ формирования креативных идей во время сна
Бойцы спецназа на Украине отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють"
Сделки на Московской бирже в январе заключили 3,7 млн человек
Жену Евгения Петросяна восхитил немецкий актёр фильма "Мастер и Маргарита"
Сладкий подарок природы: Египет приглашает туристов на клубничный сезон в феврале
Ковры возвращаются в дома, заявила дизайнер
Экс-игрок ЦСКА Пономарев о деле Валиевой: в фигурном катании допинг зачем?

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что несолидно обвинять Валиеву в приёме допинга

1:46
Спорт

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал свои мысли по поводу допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое рассматривалось в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что несолидно обвинять Валиеву в приёме допинга
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению спортсмена, в этом деле существует множество противоречий. Пономарев заявил, что не может понять, как обвинения в употреблении допинга были доказаны. Он считает, что нужны серьёзные и убедительные доказательства, чтобы обвинить кого-либо.

Бывший футболист также сомневается в том, чтобы такая яркая и умная спортсменка, как Валиева, могла принимать запрещённые вещества. Он отмечает, что фигурное катание — это не тот вид спорта, где такие вещества могут принести хоть какую-нибудь пользу. Спортсмен выразил недоумение относительно логики принятия такого решения.

"Обвинять человека так, как это было сделано, несолидно. Как она, светлая и умная голова, может что-то принимать? Это в беге или лыжных гонках, где нужна выносливость, могут что-то употреблять, а в фигурном катании он зачем? Тем более, если после него теряешь ориентацию в пространстве?" — задал вопрос Пономарев, слова которого приводит Газета.Ru.

Пономарев подчеркнул важность чётких и обоснованных фактов, чтобы не обвинять спортсменов огульно и не подвергать их унизительной публичной оценке.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Валиеву на четыре года с декабря 2021 года, после обнаружения запрещенного вещества в ее крови. Несмотря на это, российская команда сохраняет свое третье место в командном турнире Олимпийских игр-2022 после решения Международного союза конькобежцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Последние материалы
Сладкий подарок природы: Египет приглашает туристов на клубничный сезон в феврале
Ковры возвращаются в дома, заявила дизайнер
Врачи назвали самые опасные периоды в жизни для употребления алкоголя
Лимонад из апельсинов и лимонов наполнит энергией
Сенатор США: "Украина может исчезнуть"
"Автодом": 2024 год может стать положительным временем для покупки авто из КНР
Чем наносить тональный крем на лицо
Эксперты назвали признаки, указывающие на серьезную неисправность автомобиля
В Букингемском дворце объяснили, почему Карл III решил заявить о раковом заболевании
Ученые обнаружили негативные последствия отсутствия вентиляции кухни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников