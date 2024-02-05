Решение Ульяновского областного суда по поводу взыскания штрафа в размере 356 тысяч рублей с болельщика, который бросил банан на поле во время матча между "Волгой" Ульяновск и "Зенитом", было подтверждено.
Как уточняет "73 Онлайн", инцидент произошёл в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России, который завершился победой "Зенита" со счетом 3:0. Один из фанатов бросил с трибуны на поле банан прямо под ноги игроку "Зенита" Венделу.
Ранее Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб "Волга" за поведение своего болельщика. Однако клуб обратился в суд с иском против самого болельщика, требуя возместить причиненный ущерб.
Суд поддержал клуб и взыскал с болельщика сумму в размере 356 тысяч рублей. Болельщик подал апелляцию, но она была отклонена, и решение суда о штрафе было подтверждено.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.