Болельщик, который бросил банан в Вендела, по суду заплатит штраф в размере 356 тыс. рублей

Суд оштрафовал болельщика, бросившего банан в футболиста Вендела, на 356 тысяч рублей

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Решение Ульяновского областного суда по поводу взыскания штрафа в размере 356 тысяч рублей с болельщика, который бросил банан на поле во время матча между "Волгой" Ульяновск и "Зенитом", было подтверждено.

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Как уточняет "73 Онлайн", инцидент произошёл в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России, который завершился победой "Зенита" со счетом 3:0. Один из фанатов бросил с трибуны на поле банан прямо под ноги игроку "Зенита" Венделу.

Ранее Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб "Волга" за поведение своего болельщика. Однако клуб обратился в суд с иском против самого болельщика, требуя возместить причиненный ущерб.

Суд поддержал клуб и взыскал с болельщика сумму в размере 356 тысяч рублей. Болельщик подал апелляцию, но она была отклонена, и решение суда о штрафе было подтверждено.