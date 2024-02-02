Александр Энберт рассказал, что происходит сегодня в мужском одиночном катании

Фигурист Энберт считает, что в мужском фигурном катании смена поколений происходит потихоньку

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Александр Энберт, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, высказал своё мнение о смене поколений в мужском одиночном катании России.

Фото: commons.wikimedia.org by deerstop is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он отметил, что на последнем чемпионате России более сильными и перспективными выглядели спортсмены Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.

Однако Энберт подчеркнул, что есть и другие талантливые фигуристы, способные бороться за высокие места. В этом плане он упомянул Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Романа Савосина, которые также продемонстрировали хорошие результаты. Энберт отметил, что это не говорит о том, что сложилась новая тройка абсолютных лидеров, потому что процесс смены поколений происходит постепенно.

В то же время, он отметил, что опытные фигуристы могут побеждать благодаря своему мастерству и опыту, пишет Газета.Ru. На данный момент переломного сезона в этом отношении, по мнению Энберта, ещё не произошло.

"Смена поколений, наверное, потихонечку идет, но я бы не сказал, что сейчас происходит переломный сезон в этом плане. Всегда кто-то подрастает, навязывает борьбу, но остаются опытные спортсмены, которые за счет мастерства катания или большего опыта тоже могут побеждать", — отметил Энберт.