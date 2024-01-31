Названы плюсы и минусы стратегии наращивания мышечной массы "массонабор"

Стратегия наращивания мышечной массы "массонабор" имеет достоинства и недостатки

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В начале развития бодибилдинга основной метод набора мышечной массы заключался в "массонаборе", который включал в себя активное увеличение как массы, так и жира в период между сезонами, что приводило к значительному росту силы. Однако с течением времени этот подход стал менее популярным, пишет Дзен-канал "Железный спорт".

Фото: flickr.com by Morten Skovgaard from Copenhagen, Denmark is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Данный метод предполагал интенсивную тренировку и избыточное потребление калорий для максимального роста мышц. Затем следовала агрессивная диета для быстрого сброса веса перед выступлением. Некоторые бодибилдеры, согласно легендам, набирали более 130 кг, а затем сжигали до 90 кг для соревнований.

Современные бодибилдеры, осознавая, что избыточные калории складываются в жир, а не в мышцы, предпочитают умеренный процент жира в организме и сосредотачиваются на увеличении мышечной массы.

Хотя такой метод иногда эффективен, он может быть вреден. Биологические ограничения на скорость набора мышечной массы и максимальный объем мышц подразумевают, что есть пределы для увеличения массы и удержания веса. Избыточные калории, превышающие эти пределы, приводят к накоплению жира.

Спортсмены редко могут себе позволить лишний жир, так как это влияет на работоспособность и затрудняет возвращение к оптимальной форме. Даже для любителей бодибилдинга, не участвующих в соревнованиях, стратегия набора избыточного жира может быть неэффективной.

Существует исключение для людей с экстремальным эктоморфным телосложением, которым сложно наращивать мышцы. В этом случае набор жира может быть рассмотрен как риск для достижения мышечной массы. Однако для многих людей особенно с проблемами со здоровьем, этот метод не подходит.

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