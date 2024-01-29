Евгения Медведева вспомнила о быстром разводе своего экс-бойфренда

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила о свадьбе и разводе одного из своих бывших.
По словам спортсменки, развод у её экс-бойфренда случился почти сразу после свадьбы.
"У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: "Ха-ха"… А потом через три месяца он развелся. И я такая: "Ха-ха!" — сказала Медведева в шоу "Бес Комментариев".
Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, недавно посетила российское посольство в Китае. В настоящее время она гастролирует в Пекине, где выступает в ледовых шоу и проводит мастер-классы.
Во время своего пребывания в Китае, Медведева нашла время для посещения ледового праздника, который проходил на посольском катке. Во время своего визита она получила экскурсию по территории посольства и узнала больше о его истории от главы дипломатической миссии, Игоря Моргулова.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.