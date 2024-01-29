Евгения Медведева вспомнила о быстром разводе своего экс-бойфренда

Фигуристка Медведева рассказала о том, что её бывший женился и быстро развёлся

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила о свадьбе и разводе одного из своих бывших.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам спортсменки, развод у её экс-бойфренда случился почти сразу после свадьбы.

"У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: "Ха-ха"… А потом через три месяца он развелся. И я такая: "Ха-ха!" — сказала Медведева в шоу "Бес Комментариев".

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, недавно посетила российское посольство в Китае. В настоящее время она гастролирует в Пекине, где выступает в ледовых шоу и проводит мастер-классы.

Во время своего пребывания в Китае, Медведева нашла время для посещения ледового праздника, который проходил на посольском катке. Во время своего визита она получила экскурсию по территории посольства и узнала больше о его истории от главы дипломатической миссии, Игоря Моргулова.