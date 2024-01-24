Энберт рассказал о своём поцелуе с Евгенией Медведевой в ледовом спектакле "Кармен"

Российский фигурист Александр Энберт рассказал о своём участии в ледовом спектакле "Кармен", в котором его герой целует Евгению Медведеву.
Энберт напомнил, что фигуристы в данном случае прежде всего — артисты, которым нужно исполнить ту или иную роль.
И сами спортсмены, и зрители хорошо понимают, что исполнение каждой роли требует полного погружения, и их герои по сюжету должны делать некоторые обязательные вещи, сказал фигурист. Именно поэтому ему не составило никакого труда поцеловать героиню Медведевой — Кармен, пишет Газета.Ru.
"Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен", — объяснил Энберт.
Фигурист добавил, что его герой Хосе чем-то похож на него самого своим спокойствием и предсказуемостью. Этими чертами Хосе является противоположностью вспыльчивой и взбалмошной Кармен, добавил Энберт.
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