Энберт рассказал о своём поцелуе с Евгенией Медведевой в ледовом спектакле "Кармен"

Фигурист Энберт заявил, что у него не вызвал стеснения поцелуй с Медведевой в шоу "Кармен"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский фигурист Александр Энберт рассказал о своём участии в ледовом спектакле "Кармен", в котором его герой целует Евгению Медведеву.

Фото: commons.wikimedia.org by deerstop is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Энберт напомнил, что фигуристы в данном случае прежде всего — артисты, которым нужно исполнить ту или иную роль.

И сами спортсмены, и зрители хорошо понимают, что исполнение каждой роли требует полного погружения, и их герои по сюжету должны делать некоторые обязательные вещи, сказал фигурист. Именно поэтому ему не составило никакого труда поцеловать героиню Медведевой — Кармен, пишет Газета.Ru.

"Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен", — объяснил Энберт.

Фигурист добавил, что его герой Хосе чем-то похож на него самого своим спокойствием и предсказуемостью. Этими чертами Хосе является противоположностью вспыльчивой и взбалмошной Кармен, добавил Энберт.