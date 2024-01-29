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Увеличьте гибкость ног: помогут пять простых упражнений

Простые упражнения для увеличения гибкости ног

1:39
Спорт

Эта простая растяжка для ног и тазобедренных суставов подходит всем, независимо от уровня физической подготовки. Подборкой упражнений поделился Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".

Простые упражнения для увеличения гибкости ног
Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поза гирлянды. Расставьте ноги чуть шире плеч. Присядьте, развернув стопы в стороны. Поддерживайте прямую осанку, опуская таз, и удерживайте ладони возле груди. Задержитесь на 15-20 секунд, сделайте два подхода.

Поза половинчатого треугольника. Встаньте на колени, создавая прямой угол между бедром и голенью. Выставите левую ногу вперед, натягивая носок к себе. Наклонитесь вперёд, касаясь животом передней ноги. Задерживайтесь в положении около 20 секунд.

Поза голубя. Переходите в эту позу из положения выпада. Согните переднюю ногу в колене, вытяните заднюю. Таз потяните к полу, оставляя спину прямой. Немного задержитесь в положении. Поменяйте ноги.

Поза бабочки. Сядьте, сомкнув стопы перед собой. Подвиньте пятки ближе к тазу. Ладони обхватите внешнюю сторону стоп, опуская колени к полу. Задержитесь на 15-20 секунд, выполните два подхода.

Скрещивание ног, лёжа на спине. Из положения лёжа на спине поднимите правую ногу и согните её в колене. Голень левой положите на колено правой. Обхватите бедро правой ноги руками и удерживайте позу. Немного задержитесь, потом поменяйте ноги.

Делайте этот комплекс упражнений в конце дня для общего расслабления тела.

Развитие гибкости! Упражнения и секреты!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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