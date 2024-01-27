Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Жулин: если Валиеву дисквалифицируют, лидером среди женщин станет Петросян
Ваш пушистый вожак: пять признаков доминирования собаки и как справиться
Врачи объяснили, откуда появляется "шишка" на ноге и как от нее избавиться
Автоэксперт Шелков назвал 6 признаков, из-за которых ГИБДД пошлет машину на экспертизу
Съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии за освобождение заключенных концлагерей
Ученые выяснили, какое количество пластика оседает на горожан каждый год
Выжившие при крушении самолёта Falcon 10 вернулись в Россию
Китайские врачи нашли связь между храпом и риском инсульта
Кризис в Верховной Раде — украинские депутаты сдают мандаты
Президент УАФ Шевченко считает, что возвращать российские команды нельзя

Президент УАФ Шевченко призвал не дать российским командам вернуться на международные турниры

1:04
Спорт

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрей Шевченко, выразил свою негативную позицию относительно возможного смягчения ограничений на участие молодежных футбольных команд России в международных соревнованиях. Сообщалось, что президент УЕФА, Александер Чеферин, поддерживает эту инициативу.

Президент УАФ Шевченко призвал не дать российским командам вернуться на международные турниры
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шевченко пригласил исполнительный комитет УЕФА и самого Чеферина посетить Украину, чтобы они смогли непосредственно увидеть и понять текущую ситуацию и обсудить проблемы с украинской стороной перед тем, как принимать решение о возможном возвращении российских команд.

В своих высказываниях Шевченко подчеркнул, что на данный момент, по его мнению, нет оснований для смягчения ограничений на участие российских команд. Президент УАФ настоял на необходимости усилить давление на Россию.

"Я хочу показать текущую ситуацию на Украине. Не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Необходимо усиливать давление на Россию", — сказал Шевченко, которого цитирует Sky Sports.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место

Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.

3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Жареная картошка с луком: простые правила
Жареная картошка с луком: простые правила
Последние материалы
Китайские врачи нашли связь между храпом и риском инсульта
Кризис в Верховной Раде — украинские депутаты сдают мандаты
Невролог Мацокин признал вред нескольких продуктов при головной боли
Почему танцы на пилоне — идеальная альтернатива силовым тренировкам
Путин: русофобия продвигается как официальная политика в современной Европе
Великобритания предупредила туристов об угрозе террористических атак в Дубае и ОАЭ
Полезный пудин с семенами чиа 
Дипломат Платошкин резко оценил документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО
Ван И: ситуация с Тайванем стала главным вызовом для отношений Китая и США
Экономист Проданова: на новую машину не рекомендуется копить больше года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников