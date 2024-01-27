Президент УАФ Шевченко считает, что возвращать российские команды нельзя

Президент УАФ Шевченко призвал не дать российским командам вернуться на международные турниры

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрей Шевченко, выразил свою негативную позицию относительно возможного смягчения ограничений на участие молодежных футбольных команд России в международных соревнованиях. Сообщалось, что президент УЕФА, Александер Чеферин, поддерживает эту инициативу.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шевченко пригласил исполнительный комитет УЕФА и самого Чеферина посетить Украину, чтобы они смогли непосредственно увидеть и понять текущую ситуацию и обсудить проблемы с украинской стороной перед тем, как принимать решение о возможном возвращении российских команд.

В своих высказываниях Шевченко подчеркнул, что на данный момент, по его мнению, нет оснований для смягчения ограничений на участие российских команд. Президент УАФ настоял на необходимости усилить давление на Россию.

"Я хочу показать текущую ситуацию на Украине. Не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Необходимо усиливать давление на Россию", — сказал Шевченко, которого цитирует Sky Sports.