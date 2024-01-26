Гендиректор Испанского антидопингового агентства был снял с должности из-за допинга

Хосе Луис Террерос, генеральный директор Испанского антидопингового агентства, был уволен за утаивание информации о допинге.
Террерос занимал эту должность с марта 2017 года. Его место займет Сильвия Кальсон, бывший министр здравоохранения Испании.
В декабре испанский портал Relevo раскрыл информацию о том, что Испанское антидопинговое агентство использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов с 2017 по 2022 год.
Эти открытия вызвали ответную реакцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое заявило о возможном лишении Испанского антидопингового агентства статуса соответствия.
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