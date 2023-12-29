Испанское антидопинговое агентство умалчивало о положительных допинг-пробах своих атлетов в течение 5 лет

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В течение пять лет Испанское антидопинговое агентство не применяло никаких взысканий по отношению к спортсменам с положительными результатами допинг-тестов. Такой информацией поделился испанский портал Relevo.

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Антидопинговое агентство Испании (CELAD) на протяжении пять лет, с 2017 по 2022 годы разными способами не давало хода делам испанских атлетов, допинг-тесты которых оказывались положительными.

Например, агентство уведомляло "грязных" спортсменов об открытии дел не по интернету, а по почте. Письма, естественно, приходили с задержкой, после чего спортсмены писали жалобы в Спортивный трибунал, а их дело в результате отправлялось в архив, потому что сроки их оповещения были нарушены.

Известны случаи, когда расследование в отношении спортсменов, попавшихся на допинге, так и не было начато. В качестве примера приводится легкоатлет Патрик Чинеду Айк, у которого было целых три положительных допинг-пробы. Этот факт был зафиксирован в онлайн-системе Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако дело Айка так никто и не начал расследовать, а сам он тем временем спокойно участвовал в международных состязаниях.

Помимо этого, некоторым испанским спортсменам незаконно разрешали выступать на соревнованиях на основании нелегальных "врачебных исключений".

CELAD использовала государственные средства для тайного утаивания информации о положительных результатах допинг-тестов у спортсменов. Компания, ответственная за процедуру тестирования, получала образцы через единственного контрагента, что являлось нарушением испанского законодательства, говорится в материале.