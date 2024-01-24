Украинская теннисистка Ястремская оценила рукопожатие Котляр и Минчевой

Украинка Ястремская о рукопожатии соотечественницы Котляр и Минчевой: молодая, неопытная

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила, как могло произойти рукопожатие её соотечественницы Елизаветы Котляр и россиянки Влады Минчевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Ястремской, Котляр пожала руку российской сопернице случайно, под влиянием нахлынувших в тот момент эмоцией.

Ястремская напомнила, что украинцы не жмут руки российским спортсменам, выражая таким образом свою позицию.

"Но она ещё молодая, не такая опытная. Такое с каждым может случиться. Не могу её судить, потому что не знаю, что у неё в голове. Не знаю, специально она это сделала или нет. Но уверена, что она за Украину и просто расчувствовалась и растерялась", — сказала Ястремская журналистам.

Ранее в первом круге Australian Open среди юниоров россиянка Минчева и украинка Котляр после победы первой обменялись рукопожатием. Позже Федерация тенниса Украины назвала этот инцидент ошибкой, отметив, что такое может случиться с каждым.