Отец оправдал поведение украинской спортсменки за пожатие руки российской сопернице

Ошибка и сожаление: отец украинской теннисистки о рукопожатии с российской соперницей

Константин, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, высказался о решении своей дочери пожать руку российской спортсменке Владе Минчевой после их матча на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В комментарии, опубликованном Федерацией тенниса Украины в социальных сетях, отец признал, что это была ошибка, обусловленная эмоциональным напряжением дочери.

Елизавета, всего 16 лет, не смогла полностью контролировать свое поведение и сожалеет о произошедшем, заверил ее отец. Он также объяснил, что атмосфера на стадионе и нехватка опыта на таких соревнованиях оказали влияние на дочь.

Тем временем, Федерация тенниса Украины подтвердила свою позицию по отношению к рукопожатиям с российскими соперниками, поддерживая решение спортсменов отказываться от данного жеста. Встреча Котляр и Минчевой завершилась победой российской теннисистки со счетом 6:2, 6:4.