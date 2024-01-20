Спорт вне политики: украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча

В субботу, 20 января, на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) российская теннисистка Влада Минчева одержала победу над украинской спортсменкой Елизаветой Котляр со счетом 6:2, 6:4.
После завершения поединка обе теннисистки соблюли спортивный этикет и обменялись рукопожатиями в соответствии с правилами.
Это событие становится заметным в контексте ранее отказов украинских теннисисток от рукопожатий после матчей с российскими и белорусскими спортсменками, учитывая, что российские атлеты участвуют в соревнованиях под нейтральным статусом.
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