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Спорт вне политики: украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча

Украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча

0:37
Спорт

В субботу, 20 января, на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) российская теннисистка Влада Минчева одержала победу над украинской спортсменкой Елизаветой Котляр со счетом 6:2, 6:4.

Украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча
Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

После завершения поединка обе теннисистки соблюли спортивный этикет и обменялись рукопожатиями в соответствии с правилами.

Это событие становится заметным в контексте ранее отказов украинских теннисисток от рукопожатий после матчей с российскими и белорусскими спортсменками, учитывая, что российские атлеты участвуют в соревнованиях под нейтральным статусом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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