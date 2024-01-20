Спорт вне политики: украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча

Украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

В субботу, 20 января, на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) российская теннисистка Влада Минчева одержала победу над украинской спортсменкой Елизаветой Котляр со счетом 6:2, 6:4.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

После завершения поединка обе теннисистки соблюли спортивный этикет и обменялись рукопожатиями в соответствии с правилами.

Это событие становится заметным в контексте ранее отказов украинских теннисисток от рукопожатий после матчей с российскими и белорусскими спортсменками, учитывая, что российские атлеты участвуют в соревнованиях под нейтральным статусом.