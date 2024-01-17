Только первые три часа: сколько необходимо спать спортсмену

Названо оптимальное количество часов сна для спортсменов

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Качественный и глубокий сон представляет собой неотъемлемую часть процесса восстановления организма. В период сна происходит не только физическое успокоение, но и активная работа на уровне клеток и систем организма.

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Важное значение имеет "перезарядка" гормональной системы, происходящая во время сна. Этот период также отмечен очищением крови, созданием новых антител и выработкой гормона роста. Хроническое недосыпание, в свою очередь, создает условия, при которых организм не может эффективно восстанавливаться, что может сказаться на росте мышц и общей физической силе.

Необходимо понимать, что важность сна не ограничивается только его продолжительностью, а качество сна играет ключевую роль в восстановлении, сообщает JustSport.

Исследования физиологов демонстрируют, что наиболее восстанавливающий сон приходится на первые три часа восьмичасового сна. В последующих часах сон не так эффективен, и в последние два часа подсознание становится активным, что может снизить общую эффективность отдыха.

Вывод из всего вышесказанного заключается в том, что для полноценного восстановления после тренировок важно планировать сон. Регулярность и ритуалы могут помочь установить более качественный сон. Отсутствие полноценного восстановления после физических нагрузок может негативно повлиять на результаты тренировок и общее состояние организма.