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Игрок "Локомотива" Тикнизян: журналисты ополчились на Дзюбу только за то, что он интересный

1:14
Спорт

Форвард "Локомотива" Артём Дзюба сегодня страдает от нападок журналистов только лишь по той причине, что он реально интересен публике. Такое мнение высказал в разговоре с "Матч ТВ" одноклубник нападающего Наир Тикнизян.

Игрок "Локомотива" Тикнизян: журналисты ополчились на Дзюбу только за то, что он интересный
Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

В этом сезоне Дзюба категорически отказывается иметь дело с российскими спортивными представителями прессы, хоть и является частым гостем различных YouTube-шоу.

Наир Тикнизян вспомнил, что, как и Дзюба, в своё время избегал журналистов. Игрок "Локомотива" уверен, что бойкот, который объявил Дзюба журналистам, не связан с футболом, потому что с карьером у форварда сейчас всё в полном порядке.

При этом Тикнизян уверен, что Дзюба имеет полное право не общаться с журналистами, если этого не хочет.

А журналисты так цепляются к Дзюбе исключительно потому, что он является яркой и интересной личностью, уверен его одноклубник.

"То, что на него так взъелись все журналисты, это исключительно из‑за того, что он очень интересная фигура. Любое слово от Артема разбивается на новости: он очень интересный спикер, его всем интересно слушать", — сказал Тикнизян.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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