Игрок "Локомотива" Тикнизян: журналисты ополчились на Дзюбу только за то, что он интересный

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард "Локомотива" Артём Дзюба сегодня страдает от нападок журналистов только лишь по той причине, что он реально интересен публике. Такое мнение высказал в разговоре с "Матч ТВ" одноклубник нападающего Наир Тикнизян.

Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

В этом сезоне Дзюба категорически отказывается иметь дело с российскими спортивными представителями прессы, хоть и является частым гостем различных YouTube-шоу.

Наир Тикнизян вспомнил, что, как и Дзюба, в своё время избегал журналистов. Игрок "Локомотива" уверен, что бойкот, который объявил Дзюба журналистам, не связан с футболом, потому что с карьером у форварда сейчас всё в полном порядке.

При этом Тикнизян уверен, что Дзюба имеет полное право не общаться с журналистами, если этого не хочет.

А журналисты так цепляются к Дзюбе исключительно потому, что он является яркой и интересной личностью, уверен его одноклубник.

"То, что на него так взъелись все журналисты, это исключительно из‑за того, что он очень интересная фигура. Любое слово от Артема разбивается на новости: он очень интересный спикер, его всем интересно слушать", — сказал Тикнизян.