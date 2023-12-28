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В "Локомотиве" Дзюбе посоветовали провести работу над ошибками после спетой им песни "Поезд на Ленинград"

0:51
Спорт

В московском "Локомотиве" отреагировали на то, что нападающий Артём Дзюба спел песню "Поезд на Ленинград" из репертуара группы "Империя".

В "Локомотиве" Дзюбе посоветовали провести работу над ошибками после спетой им песни "Поезд на Ленинград"
Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

Ранее футболист в своих соцсетях показал, как поёт вышеуказанную композицию на вечеринке.

В Telegram-канале "Локомотива" не смогли пройти мимо такого исполнения, похвалив форварда, однако посоветовав ему сделать работу над ошибками.

"Уже лучше, но опять придётся провести работу над ошибками", — говорится в сообщении.

Представители ФК согласились со словами из песни насчёт "поезда", однако предложили ещё раз подумать над пунктом назначения, заменив "Ленинград" на что-то другое.

"Накидайте для Артёма варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу", — добавили в "Локомотиве".

Дзюба — звезда караоке! На этот раз песня про Ленинград
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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