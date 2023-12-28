В московском "Локомотиве" отреагировали на то, что нападающий Артём Дзюба спел песню "Поезд на Ленинград" из репертуара группы "Империя".
Ранее футболист в своих соцсетях показал, как поёт вышеуказанную композицию на вечеринке.
В Telegram-канале "Локомотива" не смогли пройти мимо такого исполнения, похвалив форварда, однако посоветовав ему сделать работу над ошибками.
"Уже лучше, но опять придётся провести работу над ошибками", — говорится в сообщении.
Представители ФК согласились со словами из песни насчёт "поезда", однако предложили ещё раз подумать над пунктом назначения, заменив "Ленинград" на что-то другое.
"Накидайте для Артёма варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу", — добавили в "Локомотиве".
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.