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Надаль высказался о своём долгом пребывании в туалете в ходе матча в Брисбене

1:21
Спорт

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё слишком долгое пребывание в туалете, в который он отлучился между сетами в матче второго круга турнира в Брисбене, где его соперником был Джэйсон Каблер.

Надаль высказался о своём долгом пребывании в туалете в ходе матча в Брисбене
Фото: wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

За чересчур долгое посещение санузла судья сделал Надалю предупреждение.

Бывшая первая ракетка мира был уверен, что не задержался и признал, что подобные вещи делает не слишком быстро. При этом Надаль заверил, что постарается посещать туалет быстрее в 2024 году.

"Мне по рации говорили: три минуты, две минуты одна минута, полминуты. Я вышел вовремя… Я думал, что пришёл вовремя… Я медленный, и я это знаю. Я постараюсь продолжать совершенствоваться в 2024 году", — сказал Надаль.

Слова спортсмена приводит пресс-служба Brisbane International, с корреспондентом которой теннисист побеседовал сразу после игры.

Надаль одержал победу над Каблером со счётом 6:1, 6:2. Теперь в четвертьфинале турнира испанцу предстоит сыграть с Джорданом Томпсоном, который располагается на 55-й строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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