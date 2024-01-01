Названы причины возникновения судорог, а также метод их предотвращения

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Судороги — распространенное явление среди спортсменов, встречающееся не только на тренировках, но и в обычных ситуациях, таких как плавание и бег. Теледоктор Алексей Безымянный объясняет, что их причины могут быть разнообразными: от плохой растяжки и перетренированности до недостатка калия и магния, а также неправильно подобранной обуви.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В случае возникновения судороги важно сразу прекратить нагрузку и применить экстренные методы помощи, такие как растяжка мышц и правильное положение тела. После преодоления болевого синдрома рекомендуется отдых, употребление воды и легкий массаж мышцы.

Для предотвращения судорог эксперт советует проводить разминку и растяжку перед и после тренировок, включать в рацион продукты с кальцием, натрием, калием и магнием, а также выпивать специальные напитки, предложенные лауреатом Нобелевской премии Родом Маккинноном. Он предлагает употреблять острый напиток перед тренировкой для регулирования нервного перенапряжения.

Состав напитка:

Кайенский перец (1/2 чайной ложки)

Лимонный сок (1 чайная ложка)

Стакан холодной воды

Также можно использовать и другие острые продукты.

Важно обращать внимание на стили бега и избегать перекручивания таза, что может привести к судорогам. Эксперт также предостерегает от игнорирования дефектов и рекомендует консультацию у мануального терапевта.