Судороги — распространенное явление среди спортсменов, встречающееся не только на тренировках, но и в обычных ситуациях, таких как плавание и бег. Теледоктор Алексей Безымянный объясняет, что их причины могут быть разнообразными: от плохой растяжки и перетренированности до недостатка калия и магния, а также неправильно подобранной обуви.
В случае возникновения судороги важно сразу прекратить нагрузку и применить экстренные методы помощи, такие как растяжка мышц и правильное положение тела. После преодоления болевого синдрома рекомендуется отдых, употребление воды и легкий массаж мышцы.
Для предотвращения судорог эксперт советует проводить разминку и растяжку перед и после тренировок, включать в рацион продукты с кальцием, натрием, калием и магнием, а также выпивать специальные напитки, предложенные лауреатом Нобелевской премии Родом Маккинноном. Он предлагает употреблять острый напиток перед тренировкой для регулирования нервного перенапряжения.
Состав напитка:
Также можно использовать и другие острые продукты.
Важно обращать внимание на стили бега и избегать перекручивания таза, что может привести к судорогам. Эксперт также предостерегает от игнорирования дефектов и рекомендует консультацию у мануального терапевта.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.