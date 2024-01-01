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Названы причины возникновения судорог, а также метод их предотвращения

1:34
Спорт

Судороги — распространенное явление среди спортсменов, встречающееся не только на тренировках, но и в обычных ситуациях, таких как плавание и бег. Теледоктор Алексей Безымянный объясняет, что их причины могут быть разнообразными: от плохой растяжки и перетренированности до недостатка калия и магния, а также неправильно подобранной обуви.

Названы причины возникновения судорог, а также метод их предотвращения
Фото: Нейросеть Шедеврум

В случае возникновения судороги важно сразу прекратить нагрузку и применить экстренные методы помощи, такие как растяжка мышц и правильное положение тела. После преодоления болевого синдрома рекомендуется отдых, употребление воды и легкий массаж мышцы.

Для предотвращения судорог эксперт советует проводить разминку и растяжку перед и после тренировок, включать в рацион продукты с кальцием, натрием, калием и магнием, а также выпивать специальные напитки, предложенные лауреатом Нобелевской премии Родом Маккинноном. Он предлагает употреблять острый напиток перед тренировкой для регулирования нервного перенапряжения.

Состав напитка:

  • Кайенский перец (1/2 чайной ложки)
  • Лимонный сок (1 чайная ложка)
  • Стакан холодной воды

Также можно использовать и другие острые продукты.

Важно обращать внимание на стили бега и избегать перекручивания таза, что может привести к судорогам. Эксперт также предостерегает от игнорирования дефектов и рекомендует консультацию у мануального терапевта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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