Забота о волосах: правильное время для расчесывания их влажных прядей

Когда волосы мокрые, они наиболее уязвимы к повреждениям, так как могут растягиваться и ломаться даже при легком воздействии, таком как расчесывание или трение о полотенце.
Сухие волосы обычно имеют плотно прилегающие кутикулы, что защищает их от повреждений. Во время мытья головы чешуйки кутикулы раскрываются, делая пряди более уязвимыми. Поэтому лучше всего расчесывать волосы перед мытьем, чтобы избежать их спутывания во время применения шампуня и кондиционера, а также после полного высыхания.
Такой подход подходит для обладательниц прямых волос. Для кудрявых прядей рекомендуется использовать расчески или гребни с редкими зубьями, а расчесывать вьющиеся волосы лучше во время применения маски или кондиционера, что делает взаимодействие с ними более мягким.
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