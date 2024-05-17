Вылечить кошачью бессонницу: рекомендации ветеринаров

Стало известно, что делать, если кот страдает от бессоницы

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые считают, что кошки становятся активными только в марте, но это не так. Ваш питомец может исполнять свои ночные серенады в любое время года, если возникает такая необходимость.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта привычка связана с физиологией, ведь кошка — это прирученный хищник, на которого все еще влияют инстинкты. Ночью кошка охотится, а днем спит. Если эта привычка возьмет верх, жизнь владельцев может превратиться в кошмар.

Давайте разберемся, можно ли справиться с кошачьей бессонницей и заставить кота спать по ночам.

Специалисты уверяют, что можно, если следовать этим советам:

Играйте с питомцем хотя бы 15-20 минут, особенно по вечерам. Даже не будучи экспертом, понятно, что кошка делает, когда остается одна дома: она спит днем и набирается энергии, чтобы тратить ее ночью. Коты не исключение.

Кормите питомца строго за полчаса до вашего отхода ко сну. Регулярный режим питания утром и вечером поможет бороться с кошачьей бессонницей. Вечерний прием пищи должен следовать за играми и развлечениями.

После этого питомец обычно умывается и ложится спать. Однако, около 3-4 часов ночи он может проснуться. Что его движет в этот момент, не ясно. Можно оставить немного корма, но инстинкты сложно обмануть, и кошка может найти себе другое занятие. Главное — не давать новую порцию пищи, иначе ночные кормления станут регулярными.

Эксперты советуют просто перетерпеть 5-7 дней, и ночные крики прекратятся так же внезапно, как и начались.

Также важно избегать насильственных методов. Бросание тапок и других предметов или попытки устроить питомцу холодный душ — не решение проблемы.