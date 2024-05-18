Как дефицит рабочих рушит планы Toyota: масштабные простои на заводе в Тихуане

Производство Toyota в Мексике сталкивается с простоями из-за дефицита рабочей силы

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Toyota столкнулась с серьёзными проблемами на своем заводе в Тихуане, Мексика, из-за нехватки рабочей силы, что вызвало простои в производстве. На протяжении февраля и марта завод был вынужден остановить работу на 19 дней. Технические проблемы также повлияли на прекращение работы.

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Проблемы с поставками являются одним из главных вызовов для компании, которая планирует произвести 10 миллионов автомобилей в этом году. В дополнение к этому, компания также столкнулась с последствиями скандала, связанного с сертификацией безопасности у ее дочерней компании Daihatsu и другими управленческими проблемами, что привело к задержке запуска производства электромобилей в США на шесть месяцев.

В ответ на запросы, Toyota Motor North America признала перебои в производстве из-за проблем в цепочке поставок, и заявила, что команда делает все возможное для минимизации неудобств для клиентов.