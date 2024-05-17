Калининград в топ-10 популярных городов для отдыха в мае 2024 года
Калининград попал в топ-10 российских городов для отдыха в мае
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Калининград вошёл в десятку самых популярных городов для отдыха компаниями в мае 2024 года, согласно данным аналитиков российского сервиса бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ".
Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
В среднем туристы остаются в регионе на 4 ночи. Снять жильё в Калининградской области можно за 4,5 тыс. рублей в сутки.
В топ-10 городов также попали:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 5320 р. / 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 5215 р. / 4 ночи;
- Москва, Московская область — 5334 р. / 3 ночи;
- Казань, Татарстан — 5948 р. / 3 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 4515 р. / 4 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край — 4924 р. / 4 ночи;
- Анапа, Краснодарский край — 3912 р. / 4 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 3625 р. / 2 ночи;
- Геленджик, Краснодарский край — 5494 р. / 5 ночей;
- Пятигорск, Ставропольский край — 4043 р. / 4 ночи.
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