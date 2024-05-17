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Калининград в топ-10 популярных городов для отдыха в мае 2024 года

Калининград попал в топ-10 российских городов для отдыха в мае

1:27
Туризм

Калининград вошёл в десятку самых популярных городов для отдыха компаниями в мае 2024 года, согласно данным аналитиков российского сервиса бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ".

Калининград попал в топ-10 российских городов для отдыха в мае
Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В среднем туристы остаются в регионе на 4 ночи. Снять жильё в Калининградской области можно за 4,5 тыс. рублей в сутки.

В топ-10 городов также попали:

  • Санкт-Петербург, Ленинградская область — 5320 р. / 4 ночи;
  • Сочи, Краснодарский край — 5215 р. / 4 ночи;
  • Москва, Московская область — 5334 р. / 3 ночи;
  • Казань, Татарстан — 5948 р. / 3 ночи;
  • Калининград, Калининградская область — 4515 р. / 4 ночи;
  • Кисловодск, Ставропольский край — 4924 р. / 4 ночи;
  • Анапа, Краснодарский край — 3912 р. / 4 ночи;
  • Краснодар, Краснодарский край — 3625 р. / 2 ночи;
  • Геленджик, Краснодарский край — 5494 р. / 5 ночей;
  • Пятигорск, Ставропольский край — 4043 р. / 4 ночи.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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