Калининград в топ-10 популярных городов для отдыха в мае 2024 года

Калининград попал в топ-10 российских городов для отдыха в мае

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Калининград вошёл в десятку самых популярных городов для отдыха компаниями в мае 2024 года, согласно данным аналитиков российского сервиса бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ".

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В среднем туристы остаются в регионе на 4 ночи. Снять жильё в Калининградской области можно за 4,5 тыс. рублей в сутки.

В топ-10 городов также попали:

Санкт-Петербург, Ленинградская область — 5320 р. / 4 ночи;

Сочи, Краснодарский край — 5215 р. / 4 ночи;

Москва, Московская область — 5334 р. / 3 ночи;

Казань, Татарстан — 5948 р. / 3 ночи;

Калининград, Калининградская область — 4515 р. / 4 ночи;

Кисловодск, Ставропольский край — 4924 р. / 4 ночи;

Анапа, Краснодарский край — 3912 р. / 4 ночи;

Краснодар, Краснодарский край — 3625 р. / 2 ночи;

Геленджик, Краснодарский край — 5494 р. / 5 ночей;

Пятигорск, Ставропольский край — 4043 р. / 4 ночи.