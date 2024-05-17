Ольга Бузова отвергла критику Полины Гагариной: "Я уже давно в стендапе"

Ольга Бузова остро ответила на критику Полины Гагариной, предложившей ей оставить музыкальную карьеру и заняться стендапом.
Бузова заявила, что Гагарина "никогда не попадала в хит-парад ее мыслей" и подчеркнула, что уже давно выступает в стендапе, на сцене, а также работает в театре и МХАТе. Телеведущая подчеркнула, что рассмешить людей сложнее, чем заставить их плакать.
Гагарина в своем интервью выразила мнение, что Бузовой следовало бы сосредоточиться на стендапе, поскольку ее музыкальные и танцевальные выступления кажутся неубедительными.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.