Ольга Бузова отвергла критику Полины Гагариной: "Я уже давно в стендапе"

Бузова контратакует: жесткий ответ на заявления Гагариной о ее карьере

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова остро ответила на критику Полины Гагариной, предложившей ей оставить музыкальную карьеру и заняться стендапом.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Бузова заявила, что Гагарина "никогда не попадала в хит-парад ее мыслей" и подчеркнула, что уже давно выступает в стендапе, на сцене, а также работает в театре и МХАТе. Телеведущая подчеркнула, что рассмешить людей сложнее, чем заставить их плакать.

Гагарина в своем интервью выразила мнение, что Бузовой следовало бы сосредоточиться на стендапе, поскольку ее музыкальные и танцевальные выступления кажутся неубедительными.