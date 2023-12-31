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Врач Ратникова рассказала о пользе занятий спортом при болезни

1:36
Спорт

Врач ЛФК и спортивной медицины, диетолог и физиотерапевт Мария Ратникова рассказала о продолжении занятий фитнесом в период простуды.

Врач Ратникова рассказала о пользе занятий спортом при болезни
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По ее словам, стереотип о необходимости полного покоя при простуде — миф. Постельный режим рекомендуется лишь при средней тяжести симптомов. В прочих случаях обычные физические нагрузки допустимы, и человек может оставаться активным, хотя рекомендуется оставаться дома для предотвращения передачи инфекции.

Эксперт отмечает, что "энергосберегающий режим" рекомендуется примерно на 5 дней, при этом важно более внимательное отношение к своему состоянию. Важно пить больше воды и принимать прописанные врачом лекарства. Подчеркивается, что поддержание активности помогает легче восстановиться после болезни.

Относительно тренировок в период простуды, регулярно занимающимся рекомендуется возвращение к активности через 2-3 дня после улучшения состояния. Не рекомендуется проведение интенсивных тренировок, посещение бассейна, сауны и хаммама. После выздоровления рекомендуются легкие тренировки в течение 1-2 недель для восстановления вегетативной нервной системы, сообщает World Class.

Основное внимание уделяется также выбору места для тренировок. Возможны как уличные, так и закрытые тренировки. Важно учитывать общее состояние, избегать экстремальных условий, и снизить интенсивность тренировок на улице.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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