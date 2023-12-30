Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев ужесточил правила выезда для мужчин, инвалидов не выпускают, на границе очереди
Названы цветы, которые сажают уже в январе
Малайзия: пляжный Рай и экзотические острова
Названы четыре причины не верить астрологам
Названы причины, по которым вы обязаны отдать своего ребенка на каратэ
Врач Шилкина посоветовала не готовить еду сразу на все новогодние праздники
В Германии признали, что обучение не помогает украинской армии
Вкуснейший салат "Новогодний" с крабовыми палочками и мандаринами
Есть планы на праздники? Доктор дал советы по новогоднему сексу

Эти советы помогут сделать плоским живот после родов

1:25
Спорт

После родов кожа в области живота теряет упругость из-за растяжек, становится дряблой. Вернуть форму возможно, как показывают примеры спортсменок, в том числе мам. Например, Татьяна Волосожар, Яна Егорян и Светлана Ромашина - многодетные мамы и олимпийские чемпионки.

Эти советы помогут сделать плоским живот после родов
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Для достижения этой цели необходим комплексный подход, включая коррекцию питания. Рацион должен быть сбалансированным, включая каши, белое мясо, рыбу, фрукты, овощи, кисломолочные продукты и растительные жиры. Важно избегать жирных продуктов и употреблять достаточное количество воды.

Физическая активность также играет ключевую роль в устранении живота. Рекомендуется начинать тренировки через 6-8 недель после родов, с умеренной разминки. Упражнения, такие как планка, эффективны для коррекции живота.

Массаж и растирания массажной щёткой также способствуют подтяжке кожи. Ежедневные сеансы массажа в течение 10-15 минут с применением крема от растяжек могут улучшить состояние кожи. Однако важно учитывать возможные противопоказания.

Таким образом, сбалансированное питание, физическая активность и уход за кожей помогут быстро и эффективно вернуть плоский живот после родов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В Китае считают, что Россия отплатит Германии за её поведение

Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.

Россия сведёт счёты с Германией за её некрасивое поведение
Вкусный салат с печенью трески затмит "Селёдку под шубой"
О "Селёдке под шубой" и не вспомнят: салат с печенью трески затмит вкусом и красотой
Малина завалит урожаем с головы до ног: садоводы раскрыли способы выращивания
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
США достают "методички по госпереворотам" — пора менять Зеленского Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Любимое лакомство из детства: рецепт хрустящего "хвороста" к чаю
"Оливье" и "Селёдка под шубой": оригинальные рецепты на Новый год
Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофельной "шубкой" украсит праздничный стол
Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофельной "шубкой" украсит праздничный стол
Последние материалы
В Германии признали, что обучение не помогает украинской армии
Врач Шилкина посоветовала не готовить еду сразу на все новогодние праздники
Вкуснейший салат "Новогодний" с крабовыми палочками и мандаринами
Есть планы на праздники? Доктор дал советы по новогоднему сексу
Мандариновые конфетки: этот простой десерт своим вкусом удивит всех гостей
Эти советы помогут сделать плоским живот после родов
Названы последствия отклонения от нормы отхода ко сну
США достают "методички по госпереворотам" — пора менять Зеленского
Врач Мельникова: при похмелье нельзя опохмеляться и пить Парацетамол
Зимние щетки: эффективные решения или лишняя трата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников