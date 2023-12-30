Эти советы помогут сделать плоским живот после родов

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

После родов кожа в области живота теряет упругость из-за растяжек, становится дряблой. Вернуть форму возможно, как показывают примеры спортсменок, в том числе мам. Например, Татьяна Волосожар, Яна Егорян и Светлана Ромашина - многодетные мамы и олимпийские чемпионки.

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Для достижения этой цели необходим комплексный подход, включая коррекцию питания. Рацион должен быть сбалансированным, включая каши, белое мясо, рыбу, фрукты, овощи, кисломолочные продукты и растительные жиры. Важно избегать жирных продуктов и употреблять достаточное количество воды.

Физическая активность также играет ключевую роль в устранении живота. Рекомендуется начинать тренировки через 6-8 недель после родов, с умеренной разминки. Упражнения, такие как планка, эффективны для коррекции живота.

Массаж и растирания массажной щёткой также способствуют подтяжке кожи. Ежедневные сеансы массажа в течение 10-15 минут с применением крема от растяжек могут улучшить состояние кожи. Однако важно учитывать возможные противопоказания.

Таким образом, сбалансированное питание, физическая активность и уход за кожей помогут быстро и эффективно вернуть плоский живот после родов.