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Названы самые недооцененные тренажеры в спортзале

1:33
Спорт

В современных спортзалах даже опытные посетители часто ограничиваются использованием знакомых и удобных тренажеров, пренебрегая более широким набором оборудования. Тренеры World Class выделили несколько тренажеров, которые, по их мнению, заслуживают большего внимания.

Названы самые недооцененные тренажеры в спортзале
Фото: Openverse by Anthony Topper is licensed under CC BY 2.0
  1. Двойная регулируемая тяга: тренажеры типа мультистанции Life Fitness CMDAP предоставляют возможность работать с двумя канатными тягами, что позволяет проработать различные группы мышц. Однако многие занимающиеся не используют этот тренажер самостоятельно, так как требуется знание правильной техники работы.
  2. Гребной тренажер: тренажер для гребли предлагает отличную альтернативу для кардиотренировок, активизируя множество мышечных групп, включая спину.
  3. Тренажер Excite Top: разработанный для работы с верхней частью тела, этот тренажер предоставляет эффективные тренировки, освобождая нижнюю часть тела от нагрузки.
  4. Функциональный тренажер TRX Rip Trainer: этот тренажер с амортизатором и эластичной нагрузкой разнообразит тренировки, укрепляя не только силу и выносливость, но и мышцы-стабилизаторы.

Тренеры подчеркивают, что эти тренажеры, хотя и малоиспользуемые, предоставляют широкий спектр упражнений и преимуществ, требуя, однако, правильного подхода к тренировкам и, в некоторых случаях, наличия тренера для обучения правильной технике.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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