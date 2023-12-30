В современных спортзалах даже опытные посетители часто ограничиваются использованием знакомых и удобных тренажеров, пренебрегая более широким набором оборудования. Тренеры World Class выделили несколько тренажеров, которые, по их мнению, заслуживают большего внимания.
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Двойная регулируемая тяга: тренажеры типа мультистанции Life Fitness CMDAP предоставляют возможность работать с двумя канатными тягами, что позволяет проработать различные группы мышц. Однако многие занимающиеся не используют этот тренажер самостоятельно, так как требуется знание правильной техники работы.
Гребной тренажер: тренажер для гребли предлагает отличную альтернативу для кардиотренировок, активизируя множество мышечных групп, включая спину.
Тренажер Excite Top: разработанный для работы с верхней частью тела, этот тренажер предоставляет эффективные тренировки, освобождая нижнюю часть тела от нагрузки.
Функциональный тренажер TRX Rip Trainer: этот тренажер с амортизатором и эластичной нагрузкой разнообразит тренировки, укрепляя не только силу и выносливость, но и мышцы-стабилизаторы.
Тренеры подчеркивают, что эти тренажеры, хотя и малоиспользуемые, предоставляют широкий спектр упражнений и преимуществ, требуя, однако, правильного подхода к тренировкам и, в некоторых случаях, наличия тренера для обучения правильной технике.
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