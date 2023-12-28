Названы упражнения для сохранения здоровья мозга

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Физическая активность благоприятно влияет на функции мозга, улучшая кровообращение, передачу нервных импульсов и поддерживая образование новых нейронов. Кардио и силовые тренировки улучшают умственные способности, включая внимание, когнитивную гибкость, рабочую память, когнитивное торможение и сдерживающий контроль.

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Высокоинтенсивные интервальные тренировки также положительно влияют на память. Комбинирование различных видов тренировок и занятий по 45-60 минут несколько раз в неделю рекомендуется для достижения максимальных преимуществ.

Психиатр из Гарвардской медицинской школы Джон Рэти предлагает дополнительные способы улучшения воздействия тренировок на мозг.

Занятия в группе активируют различные области мозга, способствуя социальному восприятию и мотивации. Тренировки на открытом воздухе предоставляют больше стимулов, а сложные движения, такие как танцы, способствуют улучшению визуального распознавания, исполнительных функций и долгосрочной памяти.

Для достижения максимальных результатов ученые советуют сочетать различные виды активности, участвовать в групповых занятиях, тренироваться на свежем воздухе, изучать сложные движения и получать удовольствие от процесса тренировок. Сохранение здоровья мозга требует регулярности и удовольствия от занятий на протяжении всей жизни.