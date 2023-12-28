Названы упражнения для визуального увеличения роста

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Человеческий рост в основном зависит от генетики, но воздействие внешних факторов также играет свою роль. После завершения периода активного роста изменить свой рост сложно, но можно визуально подкорректировать внешний облик с помощью правильных упражнений.

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Особенности осанки, такие как гиперкифоз и выдвинутая шея, могут визуально уменьшить рост. Упражнения на растяжку и укрепление мышц спины могут помочь бороться с этими проблемами.

Занятия йогой под руководством специалиста могут значительно улучшить осанку.

под руководством специалиста могут значительно улучшить осанку. Домашние упражнения, такие как "кошка — корова", "птица — собака", планка, разворот корпуса, подъем рук по стене и другие, способствуют развитию мобильности грудного отдела позвоночника и укреплению мышц спины.

Правильная техника выполнения упражнений, включая плавные движения, правильное положение тела и регулирование нагрузки, поможет улучшить осанку и визуально выглядеть более высоким.