Самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов стал Пепе

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Португальскому защитнику "Порту" удалось отличиться в возрасте 40 лет и 254 дней.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Это случилось накануне в матче против бельгийского "Антверпена", который проходил на стадионе «Драгау» в Порту. Ближе к окончанию игры Кеплер Лаверан Лима Феррейра (так звучит полное имя Пепе) забил второй мяч своей команды. В итоге поединок завершился со счётом 2:0 в пользу португальцев.

К этой игре Пепе уже носил неофициальный титул самого возрастного полевого футболиста в истории Лиги чемпионов. Во время предыдущей встречи с "Антверпеном" португальцу было 40 лет и 241 день. Он опередил игравшего за «Милан» итальянца Алессандро Костакурту и выступавшего за «Рейнджерс» шотландца Дэвида Уэйра. Оба играли в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 211 дней.

В истории турнира есть футболист, появлявшийся в Лиге чемпионов в 43 года и 252 дня. Это вратарь Марко Баллотта (вратари не относятся к полевым игрокам). В сезоне 2007/08 он выходил на поле в составе «Лацио».

После победы «Порту» занял вторую строчку в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. Потерпевший поражение «Антверпен» находится на последнем месте в четвёрке команд, клуб не набрал ни одного очка.