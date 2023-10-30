Двукратный олимпийский чемпион Кожевников жёстко ответил Василию Уткину

Дважды олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал высказывания футбольного комментатора Василия Уткина, который посоветовал не обращать внимания на слова Кожевникова, называя его "майонезным".

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"Как-то видел и этого парня, который откликнулся на мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им", — передаёт слова Кожевникова "Газета.Ru".

Телеграм-канал Mash 26 октября сообщил, что вес Уткина превысил 200 килограммов, и врачи настоятельно рекомендуют журналисту срочно начать диету и стремиться к похудению. Также указывается, что из-за очевидных проблем с весом у известного журналиста и владельца футбольного клуба "Эгриси" возникли осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой. По данным телеграм-канала, врачи обнаружили у Уткина повышенное содержание холестериновых бляшек в сосудах.

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