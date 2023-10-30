Дважды олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал высказывания футбольного комментатора Василия Уткина, который посоветовал не обращать внимания на слова Кожевникова, называя его "майонезным".
"Как-то видел и этого парня, который откликнулся на мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им", — передаёт слова Кожевникова "Газета.Ru".
Телеграм-канал Mash 26 октября сообщил, что вес Уткина превысил 200 килограммов, и врачи настоятельно рекомендуют журналисту срочно начать диету и стремиться к похудению. Также указывается, что из-за очевидных проблем с весом у известного журналиста и владельца футбольного клуба "Эгриси" возникли осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой. По данным телеграм-канала, врачи обнаружили у Уткина повышенное содержание холестериновых бляшек в сосудах.
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