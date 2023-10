Дважды олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал высказывания футбольного комментатора Василия Уткина, который посоветовал не обращать внимания на слова Кожевникова, называя его "майонезным".

Фото: Wikipedia by https://www.youtube.com/watch?v=Qy9nhxy32h8 is licensed under CC BY 3.0