Комментатор Василий Уткин рассказал о своем здоровье

Легендарный комментатор Василий Уткин поделился информацией о своем состоянии здоровья. Он подчеркнул, что нет серьезных нарушений здоровья и успокоил своих преданных слушателей.
"Что касается моего здоровья, есть некоторые моменты, которые требуют внимания, и передо мной стоит задача снизить вес. Однако, хочу подчеркнуть, что у меня нет и не было атеросклероза, и признаков его также не наблюдается". — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появились сообщения о проблемах с атеросклерозом у комментатора, особенно учитывая его проблемы с лишним весом.
Василий Уткин также отметил, что регулярно проходит медицинские обследования для контроля состояния своего сердца.
В данный момент его беспокоит лишь проблема лишнего веса и механическое повреждение ноги, которое он лечит.
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