Комментатор Василий Уткин рассказал о своем здоровье

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Легендарный комментатор Василий Уткин поделился информацией о своем состоянии здоровья. Он подчеркнул, что нет серьезных нарушений здоровья и успокоил своих преданных слушателей.

Фото: Wikipedia by https://www.youtube.com/watch?v=Qy9nhxy32h8 is licensed under CC BY 3.0

"Что касается моего здоровья, есть некоторые моменты, которые требуют внимания, и передо мной стоит задача снизить вес. Однако, хочу подчеркнуть, что у меня нет и не было атеросклероза, и признаков его также не наблюдается". — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились сообщения о проблемах с атеросклерозом у комментатора, особенно учитывая его проблемы с лишним весом.

Василий Уткин также отметил, что регулярно проходит медицинские обследования для контроля состояния своего сердца.

В данный момент его беспокоит лишь проблема лишнего веса и механическое повреждение ноги, которое он лечит.

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