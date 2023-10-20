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Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд

1:10
Спорт

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ остался без бросков в створ в двух матчах подряд.

Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Фото: Личный аккаунт Александра Овечкина в Instagram

В игре с "Оттавой" (со счетом 1:6) Овечкин не сделал ни одного броска в створ по официальной статистике. Ранее в победном матче против "Калгари" (со счетом 3:2) также не было бросков в его исполнении.

Это уникальное событие привлекло внимание как ряда зарубежных статистических изданий, так и журналистов в социальных сетях, так как за всю свою карьеру в НХЛ, начиная с 2005 года, Овечкин ранее никогда не оставался без бросков в створ в двух подряд сыгранных матчах.

Информация от Opta говорит о том, что до этой серии, Овечкин делал хотя бы один бросок в створ в каждой второй игре в течение 1496 матчей (с учетом плей-офф). Эта серия считалась самой продолжительной в истории НХЛ, начиная с сезона 1959/60, когда лига начала вести такую статистику, сообщает "Матч ТВ".

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Gr8tness Величие на русском | Александр Овечкин
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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