"Худший момент в карьере": Неймар прокомментировал свою травму

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский форвард Неймар поделился своими мыслями о серьезной травме, которую он получил. В результате травмы, связанной с разрывом крестообразных связок, ему придется пропустить оставшуюся часть текущего сезона.

Фото: openverse

"Это действительно тяжелый момент, возможно, худший в моей профессиональной карьере. Я всегда был сильным, но сейчас, безусловно, мне нужна поддержка моих друзей и близких. Прохождение операции и восстановление после травмы — нелегкий процесс. Я искренне благодарен всем за проявленное мне внимание и поддержку", — поделился Неймар своими мыслями в социальных сетях.

Травма произошла во время матча отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, где сборная Бразилии встречалась с национальной командой Уругвая. Ситуация была настолько серьезной, что Неймару пришлось покинуть поле на носилках, сообщает Sport24.ru.

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