Нападающему сборной Бразилии и клуба "Аль-Хиляль" в Саудовской Аравии Неймару необходима операция после полученной им травмы в матче квалификации на ЧМ-2026 против Уругвая (со счетом 0:2), сообщает "Чемпионат".
В пресс службе клуба сообщили, что игрок повредил переднюю крестообразную связку, а также разорвал мениск в колене.
Напомним, что форвард сборной Бразилии, Неймар, покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма матча.
Неймар перешел в клуб "Аль-Хиляль" летом во время трансферного окна. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2025 года. В текущем сезоне Неймар уже сыграл три матча в чемпионате Саудовской Аравии и записал на свой счёт две результативные передачи.
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