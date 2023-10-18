Неймар выбыл на неопределённый срок из-за повреждения крестообразной связки

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Нападающему сборной Бразилии и клуба "Аль-Хиляль" в Саудовской Аравии Неймару необходима операция после полученной им травмы в матче квалификации на ЧМ-2026 против Уругвая (со счетом 0:2), сообщает "Чемпионат".

Фото: Openverse

В пресс службе клуба сообщили, что игрок повредил переднюю крестообразную связку, а также разорвал мениск в колене.

Напомним, что форвард сборной Бразилии, Неймар, покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма матча.

Неймар перешел в клуб "Аль-Хиляль" летом во время трансферного окна. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2025 года. В текущем сезоне Неймар уже сыграл три матча в чемпионате Саудовской Аравии и записал на свой счёт две результативные передачи.

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УЖАСНАЯ ТРАВМА НЕЙМАРА