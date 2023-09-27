Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский скончался в московской больнице после сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Фигурист был обладателем Кубка СССР, трижды побеждал на первенстве Москвы и 20 лет тренировал подрастающее поколение.
Издание отмечает, что врачи до последнего пытались спасти спортсмена, она боролись за его жизнь шесть дней.
В больницу 52-летний мужчина был госпитализирован 20 сентября, рассказал источник. У него были обнаружены признаки "токсического отравления неизвестным разъедающим веществом".
Раевского отправили в реанимацию, но не смогли спасти.
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