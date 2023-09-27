Фигурист Вадим Раевский скончался в Москве после сильного отравления

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский скончался в московской больнице после сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: ВКонтакте

Фигурист был обладателем Кубка СССР, трижды побеждал на первенстве Москвы и 20 лет тренировал подрастающее поколение.

Издание отмечает, что врачи до последнего пытались спасти спортсмена, она боролись за его жизнь шесть дней.

В больницу 52-летний мужчина был госпитализирован 20 сентября, рассказал источник. У него были обнаружены признаки "токсического отравления неизвестным разъедающим веществом".

Раевского отправили в реанимацию, но не смогли спасти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.