Фигурист Вадим Раевский опроверг информацию о своей смерти после отравления

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный фигурист и тренер Вадим Раевский опроверг информацию о своей смерти. Он заявил в беседе с "МК", что чувствует себя прекрасно и в больницу не попадал.

Фото: Openverse

Обладатель Кубка СССР рассказал по телефону, что находится дома, в Москве. И очень удивлён, откуда появилась такая информация.

Тренер предположил, что, возможно, произошла какая-то утечка в ЗАГСе, так как он недавно там расписывался.

Ряд СМИ сегодня со ссылкой на РЕН ТВ сообщили о смерти Раевского после острого отравления. Изначально мужчина был доставлен в больницу как неизвестный, а затем в ходе проверки была установлена его личность — видимо, ошибочно.

Ранее "умершая" в 2009 году жительница Петербурга доказала в суде, что бывший муж похоронил её ошибочно.

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