Ранее СМИ сообщили, что фигурист Вадим Раевский скончался в Москве.
Как заявил канал РЕН ТВ, известный советский и российский фигурист скончался в клинике Москвы после сильного отравления.
Однако, как сообщила Pravda.Ru дочь легендарного фигуриста и тренера Арина Раевская, её отец жив.
"На самом деле ничего не произошло. Кто запустил эту информацию, нам не известно. Для нас она стала очень шокирующей и неприятной. Мы знали, что с ним всё в порядке, но от этой информации пострадала не только наша семья, но и все его знакомые и друзья. Они звонили в слезах и с дрожащими голосами, испытывали стресс. Успокаивать их было очень непросто", — рассказала Pravda.Ru Арина.
Напомним, Вадим Раевский был трёхкратным победителем Чемпионата Москвы, обладателем Кубка СССР, 20 лет тренировал молодых спортсменов.
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