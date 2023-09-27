Ранее СМИ сообщили, что фигурист Вадим Раевский скончался в Москве.

Как заявил канал РЕН ТВ, известный советский и российский фигурист скончался в клинике Москвы после сильного отравления.

Однако, как сообщила Pravda.Ru дочь легендарного фигуриста и тренера Арина Раевская, её отец жив.

"На самом деле ничего не произошло. Кто запустил эту информацию, нам не известно. Для нас она стала очень шокирующей и неприятной. Мы знали, что с ним всё в порядке, но от этой информации пострадала не только наша семья, но и все его знакомые и друзья. Они звонили в слезах и с дрожащими голосами, испытывали стресс. Успокаивать их было очень непросто", — рассказала Pravda.Ru Арина.