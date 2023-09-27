Директор Вячеслава Гришечкина заявил, что артиста можно было спасти

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Директор народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, умершего 15 сентября на 62-м году жизни в одной из московских клиник, Максим Миллер считает, что его можно было спасти.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Звезда сериала "Солдаты" последние восемь дней жизни провел в реанимации городской больницы подмосковного Одинцова, куда его привезли из частного реабилитационного центра. Официально близкие сообщили, что причиной стали проблемы с сердцем. Но на самом деле не всё так однозначно, заявил продюсер артиста в интервью "Комсомольской правде".

"Вопреки слухам, мы отправляли Славу на лечение вовсе не из-за запоя. У него скакало давление. Жаловался на сердце. Его должны были проверить, стабилизировать состояние", — сообщил директор.

По его мнению, Гришечкина можно было бы спасти, если бы врачи провели более детальные исследования.

"Да, в больнице ему сделали общие анализы, но почему же не стали делать более сложные? УЗИ, МРТ. И как за ним ухаживали? За эти несколько дней у человека не могли появиться пролежни. А они были. Я считаю, что просто всем было всё равно!" — заключил собеседник издания.

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