У Маргариты Дробязко отняли литовское гражданство за то, что она выступает в России

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Власти Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко гражданства страны. Соответствующий декрет подписал 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщает агентство ELTA, которое приводит слова советника президента Ридаса Ясюлёниса.

"Да, президент сегодня подписал декрет", — подтвердил Ясюлёнис.

До этого власти Литвы удалили Дробязко и её мужа Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за то, что принимают участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

В сейме Литвы объяснили, что действия Дробязко и её супруга представляют угрозу национальной безопасности страны, ввиду министерство иностранных дел и предложило президенту отобрать гражданство у призёров Европы и мира в танцах на льду.

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