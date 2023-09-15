Власти Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко гражданства страны. Соответствующий декрет подписал 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа.
Об этом сообщает агентство ELTA, которое приводит слова советника президента Ридаса Ясюлёниса.
"Да, президент сегодня подписал декрет", — подтвердил Ясюлёнис.
До этого власти Литвы удалили Дробязко и её мужа Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за то, что принимают участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
В сейме Литвы объяснили, что действия Дробязко и её супруга представляют угрозу национальной безопасности страны, ввиду министерство иностранных дел и предложило президенту отобрать гражданство у призёров Европы и мира в танцах на льду.
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