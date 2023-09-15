Фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться литовского гражданства из-за своих выступления в шоу Татьяны Навки на территории РФ. Эту ситуацию прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
По её мнению, в Литве происходит публичное унижение известной спортсменки.
"Какое право они имеют у неё что-то отбирать? Просто ужасно", — подчеркнула Тарасова в беседе с "Матч ТВ".
Она также обратила внимание на то, что в Литве не уделяют внимание развитию фигурного катания.
В июне литовский сейм заявил о необходимости лишить Дробязко гражданства страны после её участия в шоу Навки. При этом фигуристка сообщила, что не планирует отказываться от выступлений в России, чтобы сохранить паспорт Литвы.
Ранее Тарасова отреагировала на информацию о нахождении 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой в Москве. Она обрадовалась, что спортсменка оказалась жива и просто смотрела фильм в кинотеатре во время поисковых мероприятий.
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