Тарасова заявила, что литовские власти публично унижают фигуристку Дробязко

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Фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться литовского гражданства из-за своих выступления в шоу Татьяны Навки на территории РФ. Эту ситуацию прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фото: Openverse

По её мнению, в Литве происходит публичное унижение известной спортсменки.

"Какое право они имеют у неё что-то отбирать? Просто ужасно", — подчеркнула Тарасова в беседе с "Матч ТВ".

Она также обратила внимание на то, что в Литве не уделяют внимание развитию фигурного катания.

В июне литовский сейм заявил о необходимости лишить Дробязко гражданства страны после её участия в шоу Навки. При этом фигуристка сообщила, что не планирует отказываться от выступлений в России, чтобы сохранить паспорт Литвы.

Ранее Тарасова отреагировала на информацию о нахождении 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой в Москве. Она обрадовалась, что спортсменка оказалась жива и просто смотрела фильм в кинотеатре во время поисковых мероприятий.

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